Data di uscita del film:

02/02/2017 Genere: Supereroi Regia:

Ben Queen Cast:

Vanessa Hudgens, Danny Pudi, Christina Kirk Trama del Film POWERLESS - Stagione 1:

In un mondo dove l'umanità deve fare i conti coi danni collaterali causati da supereroi e super cattivi, Emily Locke inizia il suo primo giorno come Direttrice della sezione di ricerca e sviluppo della Wayne Security, una sussidiaria delle Industrie Wayne specializzata in prodotti che rendono le persone indifese un poco più sicure. Sicura di sé e piena di idee, Emily presto imparerà che le sue aspettative sono molto lontane da quello che il suo boss e i suoi colleghi hanno in mente. Toccherà a lei guidarli e motivarli a sfruttare tutto il loro potenziale, facendogli capire che non bisogna avere dei superpoteri per essere dei supereroi.



