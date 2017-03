La Vendetta Di Un Uomo Tranquillo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

30/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Raúl Arévalo Cast:

Antonio de la Torre, Luis Callejo, Alicia Rubio, Manolo Solo, Ruth Díaz Trama del Film LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO:

Madrid, agosto 2007. Curro è l’unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. José è un uomo chiuso e solitario, che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar, che lo accolgono come uno di loro. In particolar modo è Ana a vedere nel nuovo arrivato una speranza per la sua penosa esistenza. Scontata la pena, Curro viene rilasciato e nutre la speranza di iniziare una nuova vita con Ana. Tornando a casa, però, trova una donna confusa e insicura e si troverà a dover affrontare un uomo che, distruggendo le sue aspettative, cambierà tutti i suoi piani.



