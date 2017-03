Goliath - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

17/02/2017 Genere: Thriller Regia:

David Semel Cast:

Billy Bob Thornton, William Hurt, Olivia Thirlbyl, Maria Bello, Molly Parker Trama del Film GOLIATH - Stagione 1:

Protagonista assoluto è Billy Bob Thornton, avvocato che è stato di successo ma che, per motivi ancora sconosciuti (nel pilot), ha dovuto abbandonare lo studio miliardario che aveva fondato e ora si ritrova a fare l’avvocato d’ufficio per casi minuscoli. La sua caduta ha provocato la fine del matrimonio con la moglie, a sua volta avvocato nello studio, e un rapporto non facile con la figlia. Se si parla di caduta, si sa già che arriverà l’occasione di riscatto, che si presenta puntualmente sotto forma di grande caso di ingiustizia che metterà Billy di fronte proprio al suo ex studio. Il titolo Goliath si riferisce ovviamente alla sfida lanciata da un pugno di outsider a una potenza sulla carta imbattibile, ma è abbastanza chiaro che il vero centro della serie sarà proprio lo scontro tra i vecchi soci e il passato del protagonista.



