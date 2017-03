Per Un Figlio Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

30/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Suranga D. Katugampala Cast:

Kaushalya Fernando, Julian Wijesekara, Nella Pozzerle, Louis Shirantha Fernando, Isabella Dilavello, Vishan Maduka Fern Trama del Film PER UN FIGLIO:

Provincia di una città del nord Italia. Sunita, una donna srilankese divide le sue giornate tra il lavoro di badante e un figlio adolescente. Fra loro regna un silenzio pieno di tensioni. È una relazione segnata da molti conflitti. Essendo cresciuto in Italia, il figlio fa esperienza di un'ibridazione culturale difficile da capire per la madre, impegnata a lottare per vivere in un paese al quale non vuole appartenere.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 138 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Nella Pozzerle Suranga D. Katugampala per-un-figlio Vishan Maduka Fern Julian Wijesekara Louis Shirantha Fernando Isabella Dilavello Kaushalya Fernando