Data di uscita del film:

06/04/2017 Genere: Commedia Regia:

Roberto Capucci Cast:

Ariadna Romero, Francesco Apolloni, Francesco Montanari, Primo Reggiani, Ricky Memphis Trama del Film OVUNQUE TU SARAI:

Marzo 2008. Quattro amici. Francesco, Carlo, Loco e Giordano, appassionati e tifosi di calcio decidono di andare a vedere la propria squadra del cuore in trasferta a Madrid. Partono da Roma, prendendo la trasferta come pretesto per vivere l’addio al celibato di Francesco ma soprattutto per fare, come successo già altre volte, un viaggio insieme. Nel loro percorso incrociano quello di Pilar, una splendida cantante spagnola che, inconsapevolmente, porta scompiglio all’interno di un gruppo affiatato, favorendo il venire a galla di dubbi e diversità.



