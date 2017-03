Aeffetto Domino Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

16/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Fabio Massa Cast:

Fabio Massa, Ivan Bacchi, Pietro De Silva, Salvatore Cantalupo, Mohamed Zouaoui, Cristina Donadio, Martina Liberti, Francesca Nicol├Č, Vincenzo Agliata, Stefano Aprea Trama del Film AEFFETTO DOMINO:

Il film racconta la storia di Lorenzo, un trentenne che finalmente riesce a realizzare il suo sogno di andare in africa ad insegnare grazie ad un'associazione no profit italiana. Proprio nel momento più bello della sua esperienza, una notizia riguardo la sua salute, scatenerà un effetto domino sulla sua vita e quella delle persone che gli sono vicine!



