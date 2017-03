Yu Gi Oh! - Il Lato Oscuro Delle Dimensioni Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

10/03/2017 Genere: Animazione Regia:

Satoshi Kuwabara Cast:

Trama del Film YU GI OH! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni:

La storia narra di Yugi Muto e i suoi amici che sono all’ultimo anno di liceo e stanno decidendo cosa fare in futuro. Nel frattempo Seito Kaiba ha commissionato degli scavi per recuperare i pezzi del Millenium Puzzle, nella speranza di far rivivere l’anima del suo rivale Atem per far aumentare il proprio punteggio. Ma gli scavi vengono interrotti da Diva, che sfida Kaiba a Dual Monsters… Yugi e Kaiba si sono già scontrati diverse volte in passato. Ma in questo duello metteranno in gioco l’orgoglio e tutte le esperienze passate…



-- Scegli la provincia -- Catania Roma Trieste

VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 1.054 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film yu-gi-oh-il-lato-oscuro-delle-dimensioni Satoshi Kuwabara