Data di uscita del film: 20/03/2017 Genere: Documentario

Regia: Ermanno Olmi

Trama del Film VEDETE SONO UNO DI VOI:

Chi era Carlo Maria Martini, e percheL9; ha significato tanto per i milanesi e in generale i cattolici? Si pongono questa domanda Ermanno Olmi e Marco Garonzio, giornalista del Corriere della Sera che per decenni ha seguito l'uomo destinato a diventare arcivescovo di Milano, e insieme ne ripercorrono la vicenda umana e spirituale parlando in prima persona, come se fosse lo stesso Carlo Maria Martini a raccontarsi. La voce fuori campo e la regia sono dello stesso Olmi che firma anche la sceneggiatura con Garonzio, la fotografia eL8; del figlio Fabio, il montaggio eL8; di Paolo Cottignola, le ricerche d'archivio sono di Nathalie Giacobino: nomi da citare per descrivere uno sforzo collettivo ed ecumenico nel rendere giustizia ad una figura che ha attraversato la storia d'Italia e ha rappresentato un punto di riferimento spirituale anche per molti non credenti. E le musiche, dal requiem di Verdi fino alle composizioni di Fabio Vacchi e Paolo Fresu, piuL8; che un accompagnamento sono un sostegno retorico e un potente volano emozionale.



