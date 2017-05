Everything, Everything Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

18/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Stella Meghie Cast:

Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Amandla Stenberg, Peter Benson, Anika Noni Rose, Dan Payne, Farryn VanHumbeck. Trama del Film NOI SIAMO TUTTO:

Una giovane ragazza di nome Maddy è costretta a vivere tra le mura di casa a causa di una malattia. Ma l'amore per il vicino di casa stravolgerà la sua vita. Maddy è una ragazza di diciotto anni piena di vita. La sua vita cambia rapidamente quando, a causa di una malattia, è costretta a vivere solo dentro casa. Il suo desiderio di vivere e provare le gioie della vita è inarrestabile e, quando inizia una relazione a distanza con il vicino di casa, la sua vita subirà ancora una volta un brusco stravolgimento. I due rischieranno tutto pur di avere la possibilità di amarsi.



-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 108 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Farryn VanHumbeck. Ana de la Reguera Anika Noni Rose Peter Benson Nick Robinson Taylor Hickson Stella Meghie Dan Payne noi-siamo-tutto Amandla Stenberg