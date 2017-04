L'amore Criminale Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





27/04/2017 Genere: Thriller Regia:

Denise Di Novi Cast:

Rosario Dawson, Katherine Heigl, Cheryl Ladd, Whitney Cummings, Geoff Stults, Robert Wisdom, Jayson Blair, Simon Kassianides Trama del Film L'AMORE CRIMINALE:

Una donna decide di rendere un inferno la vita della nuova moglie del suo ex-marito. Tessa è in fase di separazione dal marito ma deve fare i conti anche con la nuova fidanzata dell'uomo che si è trasferita nella casa che un tempo condividevano. La donna non riesce ad accettare questa situazione e soprattutto l'intrusione della donna nel rapporto con la figlia Lilly.



