Revolution - La Nuova Arte Per Un Nuovo Mondo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

14/03/2017 Genere: Evento LIVE Regia:

Margy Kinmonth Cast:

Trama del Film REVOLUTION - La Nuova Arte per un Nuovo Mondo:

Grazie all'accesso privilegiato a collezioni di importanti istituzioni russe, Revolution - La Nuova Arte per un Mondo Nuovo si snoda attraverso le vicende rivoluzionarie che prendono il via nel 1917, fondendo i contributi di artisti contemporanei e di esperti d'arte con le testimonianze dirette dei discendenti dei personaggi che della rivoluzione russa sono stati gli assoluti protagonisti. Con questo mix ponderato e attento Revolution - La Nuova Arte per un Mondo Nuovo per un mondo nuovo riporta in vita gli artisti dell'avanguardia russa e narra le storie di pittori come Chagall, Kandinskij, Malevic e dei pionieri che con loro accolsero una sfida utopica e ambiziosa: quella di costruire una nuova arte per un nuovo mondo, un'arte e un mondo che solo pochi anni dopo sarebbero stati bruscamente disconosciuti e condannati.









Trailer Italiano Film revolution-la-nuova-arte-per-un-nuovo-mondo Margy Kinmonth