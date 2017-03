Loving Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

16/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Jeff Nichols Cast:

Michael Shannon, Joel Edgerton, Marton Csokas, Ruth Negga, Alano Miller Trama del Film LOVING:

Il regista Jeff Nichols racconta la storia autentica di una giovane coppia di sposi, Richard e Mildred Loving (Joel Edgerton e Ruth Negga), divenuta celebre nell'America degli snni '50 per essersi sottratta della Vorginia con un matrimonio interazziale. I coniugi Loving, arrestati e condannati, non si arresero e affrontarono una battaglia di ben nove anni per ottenere il riconoscimento dei propri diritti civili e dello status di famiglia. Creando così un importante precendente giudiziario fondamentale per la legalizzazione dei matrimoni misti negli USA. Richard Loving vive in una zona rurale della Virginia americana. Sua madre fa la levatrice, lui è muratore, e si diletta a mettere mano ai motori delle automobili per farle vincere alle gare di strada. È innamorato di Mildred, ricambiato, e la porta a Washington per sposarla. Ma è il 1959 e la Virginia punisce con il carcere le unioni miste. Al bianco Richard e alla nera Mildred non resta che dichiararsi colpevoli e accettare un esilio di 25 anni in un altro stato. Grazie all'interessamento della lega per i diritti civili, il caso Loving versus Virginia arriverà fino alla corte Suprema. Il bianco può essere un colore accecante e doloroso. È quello che sperimenta il personaggio di Richard Loving uscendo dal buio della notte e della cella e scontrandosi con l'abbagliante luce del sole e con la durezza dello sceriffo locale e della sua ideologia separatista. Non lo sapeva ancora Richard, bianco tra i neri, ma, come Mildred (una donna del suo tempo, non certo una pasionaria), ne vede distintamente l'ingiustizia, la contraddizione con la natura stessa dell'amore.



