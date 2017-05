The Other Side Of Hope Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

06/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Aki Kaurismäki Cast:

Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, Tommi Korpela, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Kaija Pakarinen, Sherwan Haji, Simon Al-Bazoon Trama del Film L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA:

Khaled è un rifugiato siriano che ha raggiunto Helsinki dove ha presentato una domanda di asilo che non ha molte prospettive di ottenimento. Wilkström è un commesso viaggiatore che vende cravatte e camicie da uomo il quale decide di lasciare la moglie e, vincendo al gioco, rileva un ristorante in periferia. I due si incontreranno e Khaled riceverà aiuto da Wilkström ricambiando il favore. Nella società che li circonda non mancano però i rappresentanti del razzismo più becero.



