Data di uscita del film:

16/03/2017 Genere: Azione Regia:

Chad Stahelski Cast:

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Peter Stormare, John Leguizamo, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini Trama del Film JOHN WICK - Capitolo 2:

Se nel primo atto Wick si vendicava di chi gli aveva ucciso il cane, questa volta John parte per Roma, per aiutare un uomo al quale è legato da un giuramento di sangue. Dovrà vedersela con i più temibili assassini internazionali



