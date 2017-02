Sai Cosa Faceva Stalin Alle Donne? Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

12/09/1969 Genere: Regia:

Maurizio Liverani Cast:

Helmut Berger, Margaret Lee, Silvia Monti Trama del Film SAI COSA FACEVA STALIN ALLE DONNE?:

ldo e Benedetto sono due amici che, dopo aver fatto parte della Resistenza nella Seconda guerra mondiale, giungono a Roma dove trovano la protezione di un importante uomo politico di sinistra. Entrambi si dichiarano comunisti, ma si comportano in maniera diversa: mentre Aldo è realmente impegnato nell'attività politica, Benedetto è solo uno snob che persegue fini estetici. Benedetto infatti, convinto di somigliare a Stalin, inizia a comportarsi e a vestirsi come il leader sovietico...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 35 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Helmut Berger Silvia Monti Maurizio Liverani Margaret Lee sai-cosa-faceva-stalin-alle-donne