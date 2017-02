Il Suo Nome Donna Rosa Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

27/08/1969 Genere: Musicale Regia:

Ettore Maria Fizzarotti Cast:

Albano, Romina Power, Nino Taranto Trama del Film IL SUO NOME È DONNA ROSA:

Andrea, giovane barcaiolo di Capri, arriva a Napoli per una commissione; si scontra con Rosetta, una giovane studentessa, e lo scontro gli causa la rottura del braccio di una statuetta di giada che doveva portare da un antiquario, il vedovo Antonio Belmonte, che a causa di ciò gli paga un prezzo inferiore a quello sperato. Caso vuole che Rosetta sia proprio la figlia dell'antiquario, ed avendo ascoltato la conversazione di nascosto, decide di portare alla mamma di Andrea una busta con dei soldi per ripagarlo del danno che gli ha causato. I due giovani iniziano così a frequentarsi e si innamorano...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 32 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Albano Ettore Maria Fizzarotti Nino Taranto il-suo-nome-e-donna-rosa Romina Power