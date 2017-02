Il Seme Dell'uomo Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

19/03/1969 Genere: Fantascienza Regia:

Marco Ferreri Cast:

Marzio Margine, Anne Wiazemsky, Annie Girardot Trama del Film IL SEME DELL'UOMO:

In un autogrill due ragazzi, Cino e Dora, stanno facendo una pausa durante il lungo viaggio verso casa. Una volta partiti attraversano una lunga galleria e si ritrovano sopravvissuti ad un'ignota catastrofe. Raggiungono un posto di riconoscimento e lì viene spiegato loro che sono in uno stato di emergenza, che sono soli e che si dovranno trovare una casa. I due si insediano in una casa abbandonata in riva al mare e tentano di sopravvivere con quello che trovano nei dintorni, mentre la televisione trasmette immagini del mondo che brucia...





