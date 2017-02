L'amica Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

23/12/1969 Genere: Drammatico Regia:

Alberto Lattuada Cast:

Lisa Gastoni, Gabriele Ferzetti, Elsa Martinelli Trama del Film L'AMICA:

Lisa, alto-borghese lombarda moglie di Paolo, disegnatore industriale, scopre che il marito la tradisce: per ristabilire il proprio prestigio nell'ambiente, s'inventa un amante, il giovane ingegnere Franco Raimondi. Di questo adulterio immaginario racconta puntualmente i particolari - inventati - all'amica Carla la quale, moglie del chirurgo estetico Guido, è davvero l'amante di Raimondi. I racconti di Lisa, che ella sa fantastici, la divertono tanto da non resistere alla voglia di diffonderli, coprendo l'amica di ridicolo. Ferita, Lisa si vendica di Carla facendo innamorare di sé uno dopo l'altro l'amante, il marito e il figlio di questa...





