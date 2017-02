Il Commissario Pepe Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





12/11/1969 Genere: Commedia Regia:

Ettore Scola Cast:

Ugo Tognazzi, Silvia Dionisio, Tano Cimarosa Trama del Film IL COMMISSARIO PEPE:

Antonio Pepe è un commissario di polizia democratico e tollerante, che cerca di risolvere i problemi con il buonsenso, senza mai abusare della sua autorità. Un giorno riceve l'incarico di indagare su reati a sfondo sessuale nel territorio di sua competenza: in breve scopre che la città non è così perbene come sembrava; sotto un velo di ipocrisia vengono commessi reati che vanno dal favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minorenni alla pederastia. Scopre anche che non sono commessi da un solo ceto sociale, ma sono trasversali, coinvolgono popolani e ricchi, nobili e religiosi, notabili di provincia e anche persone vicine ai poliziotti. Deciso ad andare sino in fondo, subisce prima un tentativo di intimidazione e poi viene invitato dal questore a lasciar perdere i pesci grossi, tirando nella rete solo quelli piccoli per motivi elettorali...





