Data di uscita del film:

22/09/1995 Genere: Azione Regia:

Michael Moore Cast:

John Candy, Alan Alda, Rhea Perlman Trama del Film OPERAZIONE CANADIAN BACON:

La guerra fredda è finita e una delle più floride industrie statunitensi, quella degli armamenti bellici, è in profonda crisi. La popolarità del presidente degli Stati Uniti è in costante calo: una guerra sembra la soluzione ideale per rilanciare l'economia e risollevare l'immagine del comandante in capo. Il problema è che non ci sono più nemici, a cominciare dal tradizionale rivale, l'ex Unione Sovietica: il presidente russo non solo non è disposto a riprendere le ostilità, ma è anzi ben disposto a dichiararsi sconfitto. Mal consigliato dai suoi collaboratori, il presidente degli Stati Uniti accetta di imbastire una campagna propagandistica denigratoria nei confronti dell'innocuo Canada, con l'obiettivo di creare nuovamente un clima di tensione e paura che consenta la ripresa massiccia della produzione bellica e risvegli il patriottismo dei suoi concittadini, a suo personale vantaggio. In realtà non ha alcuna intenzione di dare inizio ad un vero conflitto, ma la situazione gli sfugge di mano perché da un lato alcuni tipici "patrioti" americani, guidati dal disastroso sceriffo della contea di Niagara Bud Boomer, prendono troppo alla lettera la propaganda anticanadese e si mobilitano lungo la frontiera, dall'altro l'industriale delle armi R. J. Hacker vuole vendicarsi dei danni subiti dagli ultimi anni di disarmo scatenando una guerra globale, per mezzo dell'attivazione di tutti gli impianti missilistici statunitensi da una stazione di comunicazione installata proprio in Canada, nella CN Tower di Toronto. Paradossalmente sarà proprio la guerrafondaia Honey, amica di Bud Boomer, ritrovatasi "prigioniera" in Canada dopo aver invaso il paese "nemico", ad evitare un esito catastrofico per tutto il mondo, distruggendo la trasmittente di Hacker, convinta si tratti di una base nemica.





