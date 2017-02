Il Profumo Del Mosto Selvatico Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

17/11/1995 Genere: Romantico Regia:

Alfonso Arau Cast:

Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini Trama del Film IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO:

Reduce della seconda guerra mondiale, Paul Sutton (Keanu Reeves) cerca di ricucire il rapporto con la moglie (Ang├ęlica Arag├│n), abbandonata cinque anni prima, ma durante le sue trasferte di commesso viaggiatore in cioccolato accetta di farsi passare per il marito di una ragazza incinta (Aitana S├ínchez-Gij├│n), che deve tornare a casa dal padre-padrone (Giancarlo Giannini). E se ne innamorer├á, lasciandosi il passato alle spalle ed affrontando un futuro non certo spianato, ma pieno di speranza.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 23 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Anthony Quinn Alfonso Arau Aitana Sánchez-Gijón Keanu Reeves il profumo del mosto selvatico Giancarlo Giannini