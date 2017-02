Four Rooms Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

12/04/1996 Genere: Commedia Regia:

Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Allison Anders, Alexandre Rockwell Cast:

Tim Roth, Amanda De Cadenet, David Proval Trama del Film FOUR ROOMS:

La breve introduzione ha luogo l'ultimo giorno dell'anno presso la reception di un famoso hotel di Los Angeles, dove assistiamo al passaggio di consegne tra il vecchio fattorino ed il nuovo: il giovane Ted (Tim Roth). Ted, è un ragazzo strambo, piuttosto svogliato, e che fa il suo lavoro probabilmente solo per arrotondare mance. Essendo la notte di capodanno, rimane da solo in Hotel ad occuparsi di tutti i clienti, che a quanto pare non si fanno desiderare.





