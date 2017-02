Fellini Satyricon Trailer Originale Eng - iVid Portale dei trailer Trailer Originale Eng





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

18/09/1969 Genere: Drammatico Regia:

Federico Fellini Cast:

Martin Potter, Hiram Keller, Max Born, Lucia Bose, Magali Noel, Capucine Trama del Film FELLINI SATYRICON:

I protagonisti sono Ascilto ed Encolpio, due giovani scapestrati romani che vivono di espedienti in una Roma imperiale simbolo della decadenza morale dei tempi. Lo sfondo sociologico del film è quello delle nuove classi sociali, come i liberti arricchiti e i cavalieri. I due si innamorano dell'efebo Gitone e per un po' le sue grazie vengono divise dai due fino a che questi sceglie Ascilto. A questo punto, Encolpio sconfortato si lascia andare psicologicamente e viene coinvolto in varie avventure...





