Data di uscita del film:

14/11/1969 Genere: Biografico Regia:

Lucio Fulci Cast:

Tomas Milian, Adrienne Larussa, Georges Wilson Trama del Film BEATRICE CENCI:

Francesco Cenci è un nobile romano detestato da tutta la città e anche dai suoi figli. Approfittando di scappatoie legislative, commette abusi sia su cittadini di poco conto che su uomini molto importanti. Dopo aver compiuto l'ultimo delitto viene esiliato nella sua villa sita in campagna dalla gendarmeria pontificia che gli confisca 1/3 dei beni. I figli di Francesco vivono con lui nel terrore e la sua figlia, Beatrice, approfittando del suo amore verso il servo, gli commissiona l'uccisione del padre. Assoldato un assassino, Francesco viene ucciso in una nottata e fatto cadere da un balcone, cercando di rendere il tutto un suicidio. Ma uno scudiero di Francesco non crede al suicidio ed inizia ad indagare...





