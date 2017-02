Strane Straniere Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

08/03/2017 Genere: Documentario Regia:

Elisa Amoruso Cast:

Trama del Film STRANE STRANIERE:

Ana, Ljuba, Radi, Sihem e Sonia sono cinque donne arrivate in Italia da Paesi diversi. Molti sono i motivi che le hanno spinte a lasciare le loro radici: l'amore, il lavoro, la curiosità o forse il destino. Eppure ognuna di loro è riuscita a dar vita a un'attività propria, reinventandosi e integrandosi con successo in una nuova realtà . Distanti per esperienza e provenienza, le accomuna l'essere straniere. Tra lavoro, famiglia e relazioni, le loro storie s'intrecciano per raccontare cosa significhi costruire un'identità in un altro Paese. Radi ha lasciato la Bulgaria per un amore che si è rivelato una trappola. In Italia ha scoperto la passione del mare e ha creato una cooperativa di sole donne, la "Bio e mare".



