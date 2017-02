David Lynch: The Art Life Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

20/02/2017 Genere: Documentario Regia:

Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm Cast:

David Lynch Trama del Film DAVID LYNCH: The Art Life:

Ritratto di un artista da giovane, raccontato dall'artista da vecchio. Tallonato da tre filmmaker appassionati ai suoi film, dopo oltre dieci anni di richieste, David Lynch ha aperto le porte del suo studio da pittore tra le colline di Hollywood e si è disposto a raccontarsi, forse anche per lasciare una narrazione di sé all'ultima figlia, Lula, nata nel 2012. The Art Life, la vita da artista del regista di Missoula, Montana gradualmente si manifesta per ciò che è, ossia l'inizio di tutto.



