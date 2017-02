The Chamber Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Horror Regia:

Ben Parke Cast:

James Artaius, Christian Hillborg, Johannes Kuhnke, Elliot Levey, James McArdle Trama del Film THE CHAMBER:

Un thriller claustrofobico sulla sopravvivenza di un gruppo di ricercatori rimasti imprigionati negli abissi del Mar Giallo al largo della costa della Corea del Nord. Perso il controllo, il pilota di una piccola imbarcazione sommergibile e tre componenti della squadra speciale impegnata in una missione di recupero segreta, rimangono intrappolati sott'acqua dando inizio a una vera e propria lotta contro il tempo.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 27 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Johannes Kuhnke the-chamber-2017 Ben Parke Christian Hillborg Elliot Levey James Artaius James McArdle