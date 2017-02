Franco Ciccio E Il Pirata Barbanera Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

15/10/1969 Genere: Commedia Regia:

Mario Amendola Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Fernando Sancho Trama del Film FRANCO CICCIO E IL PIRATA BARBANERA:

Franco, figlio di pirata, fa il garzone presso un'osteria di proprietà della zia. È ammirato dai racconti e dalle gesta di Ciccio, pseudocapitano di Marina, in realtà un truffatore pieno di debiti. Un giorno all'osteria si presenta un pirata, che riconosce in Franco il proprio figlio disperso nel corso degli anni. Il pirata, che nel frattempo era stato attaccato da un altro pirata, Cane Nero, confida a Franco di essere in possesso della mappa del tesoro del capitano Flint, suo mentore ed amico. Franco, con l'aiuto di Ciccio, organizza i preparativi per la spedizione...





