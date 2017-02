Franco E Ciccio Ladro E Guardia Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





22/05/1969 Genere: Commedia Regia:

Marcello Ciorciolini Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Giusi Raspani Dandolo Trama del Film FRANCO E CICCIO LADRO E GUARDIA:

Franco e Ciccio Chiappalone sono cugini ma nella vita sono acerrimi avversari in quanto Franco è un ladro e Ciccio è un poliziotto e la scomoda parentela lo rende inviso ai superiori: per questo tenta di arrestare Franco in tutti i modi per potersi riscattare...





