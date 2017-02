Nell'anno Del Signore Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

24/10/1969 Genere: Commedia Regia:

Luigi Magni Cast:

Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, Claudia Cardinale, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Robert Hossein Trama del Film NELL'ANNO DEL SIGNORE:

Nella Roma del 1825 i carbonari tentano inutilmente di sollevare il popolo contro il governo pontificio. Tra loro c'è Montanari, condannato a morte per aver attentato alla vita di don Filippo Spada, e tra loro c'è anche Cornacchia, ciabattino analfabeta e un po' vigliacco. Pochi sanno però che lui in realtà è Pasquino, l'anonimo autore delle satire contro il clero e i potenti...





