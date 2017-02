Un Corpo Caldo Per L'inferno Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

14/03/1968 Genere: Avventura Regia:

Franco Montemurro Cast:

Jean Valmont, Krista Nell, George Patton Trama del Film UN CORPO CALDO PER L'INFERNO:

Charles, dopo aver rapinato una gioielleria, viene trovato morto da Marcel Mauriac, il ricettatore cui si era rivolto per piazzare la merce. Il resto della banda, certo che a ucciderlo sia stato lui per impadronirsi dei gioielli, gli tende la trappola...





