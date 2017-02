Franco Ciccio E Le Vedove Allegre Clip Italiana "DALLA" - iVid Portale dei trailer Clip Italiana "DALLA"





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

10/04/1968 Genere: Commedia Regia:

Marino Girolami Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Dominique Boschero Trama del Film FRANCO CICCIO E LE VEDOVE ALLEGRE:

Film in tre episodi: in "La nostra signora" un marinaio creduto morto, torna e condivide con il nuovo compagno la moglie che, nel frattempo, si è sposata di nuovo. In "Una povera vedova" per ottenere un'eredità una vedovella deve avere un figlio, e seduce cinque giovanotti provandoli a turno. In "La vedova del nonno" morto il marito, una giovane nonna conosce il nipotino e se ne innamora, ma lui preferisce la bisnona.





-- Seleziona il video -- Clip Italiana



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 4 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana "DALLA" Film franco-ciccio-e-le-vedove-allegre Franco Franchi Marino Girolami Ciccio Ingrassia Dominique Boschero