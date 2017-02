Caro Lucio Ti Scrivo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

01/03/2017 Genere: Documentario Regia:

Riccardo Marchesini Cast:

Trama del Film CARO LUCIO TI SCRIVO:

Un viaggio nella poetica di Lucio Dalla ma anche nella città di Bologna. I personaggi principali della docufiction sono quelli delle canzoni di Lucio, tra Anna e Marco, Futura, Meri Luis. Saranno loro a prendere carta e penna per raccontare a Dalla le proprie vite, a partire dal momento in cui lui li ha persi di vista. A portare al cantautore le loro lettere sarà Egle Petazzoni, l'immaginaria postina che per anni ha consegnato la corrispondenza al cantautore bolognese. In sella alla sua bicicletta, la postina della fiction attraverserà la città di Bologna.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 6 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Riccardo Marchesini caro-lucio-ti-scrivo