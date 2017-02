Moda Mia Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





23/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Marco Pollini Cast:

Pino Ammendola, Francesco Desogus, Melissa Satta, Mariandrea Cesari, Valentina Sulas Trama del Film MODA MIA:

Giovannino, ragazzino sardo di 16 anni ha un sogno: lavorare nel mondo della moda. Frequenta un istituto tecnico artistico in Sardegna. Giovannino è figlio di un pastore, Antonio e di Alice, madre e moglie ormai demotivata che decide di lasciare la casa dopo i continui tradimenti del marito... è giugno e la scuola sta finendo. Giovannino deve occuparsi della casa e della sorellina di 8 anni Stella. Suo padre lo costringe a seguire le pecore e il terreno, trattandolo con disprezzo, ma quando il ragazzo, durante una sfilata di moda amatoriale, vince un premio con vestiti realizzati con stoffe di scrto, capisce che ha l'abilità per continuare su quella strada. Giovannino a quel punto si impegnerà e farà di tutto per lasciare il padre ed aiutare la sorella e la madre, inseguendo il sogno di arrivare un giorno a Milano.



