Unlocked Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Spionaggio Regia:

Michael Apted Cast:

Orlando Bloom, Noomi Rapace, Michael Douglas, Toni Collette, John Malkovich, Brian Caspe, David Bowles Trama del Film CODICE UNLOCKED:

Uno spy thriller, con ovvia contaminazione della scuola svedese, con al centro una protagonista, un’agente della CIA, che si ritrova invischiata in un piano che prevede la distruzione di Londra per mezzo di un attacco biologico. Alice Racine vive un’esistenza tranquilla a Londra. Un tempo ottima agente della Cia, Alice non è riuscita a liberare in tempo un prigioniero per salvare la vita di molte persone e ciò l’ha spinta a lasciare il campo investigativo per diventare assistente sociale. Quando, però, la Cia scopre un imminente attacco terroristico, Alice viene richiamata inaspettatamente in azione. Nonostante il successo, Alice scopre da una telefonata di un vecchio collega di essere finita in una trappola da cui potrà liberarsi solo con la fuga. Con i rapporti con la Cia compromessi, dovrà fare affidamento su pochi conoscenti fidati per cercare i responsabili della situazione e impedire un attacco biologico mortale.



-- Scegli la provincia -- Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta Andria Trani Belluno Benevento Bergamo Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Cuneo Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia La Spezia Latina Lecce Livorno Lodi Macerata Mantova Massa Carrara Matera Messina Milano Modena Monza Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Urbino Pescara Piacenza Pisa Pordenone Prato Ragusa Ravenna Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Savona Siena Siracusa Taranto Teramo Terni Torino Trapani Treviso Trieste Udine Varese Venezia Vercelli Verona Vicenza

-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 1.718 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film John Malkovich Orlando Bloom Toni Collette Noomi Rapace Michael Douglas Brian Caspe David Bowles codice-unlocked Michael Apted