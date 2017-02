Avengers: Infinity War Backstage e Teaser - iVid Portale dei trailer Backstage e Teaser





Data di uscita del film:

04/05/2018 Genere: Fantascienza Regia:

Anthony Russo, Joe Russo Cast:

Robert Downey Jr., Chris Pratt, Tom Holland, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Chris Hemsworth, Josh Brolin, Chris Evans, Zoe Saldana Trama del Film AVENGERS: Infinity War:

Le riprese di Avengers: Infinity War sono previste per la fine del 2016 su una sceneggiatura di Christopher Marcus e Stephen McFeely. La storia del film ruota sulle Gemme (o Pietre) dell'Infinito che tanta parte hanno nell'universo fumettistico marveliano. Oltre ai noti supereroi Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Vedova Nera, Occhio di Falco, Scarlet Witch e Quicksilver, in questo episodio compariranno anche i Guardiani della Galassia.



