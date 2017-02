Il Padre D'italia Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

09/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Fabio Mollo Cast:

Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo, Mario Sgueglia, Federica de Cola Trama del Film IL PADRE D'ITALIA:

Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria, quasi a volersi nascondere dal mondo. Il suo passato è segnato da un dolore che non riesce a superare. Una notte, per puro caso, incontra Mia, una prorompente e problematica coetanea al sesto mese di gravidanza, che mette la sua vita sottosopra. Spinto dalla volontà di riaccompagnarla a casa, Paolo comincia un viaggio al suo fianco che porterà entrambi ad attraversare l'Italia e a scoprire il loro irrefrenabile desiderio di vivere.



