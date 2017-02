La Legge Della Notte Clip - Andiamo - iVid Portale dei trailer Clip - Andiamo





02/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Ben Affleck Cast:

Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller Trama del Film LA LEGGE DELLA NOTTE:

La Legge della Notte è ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.



Clip - Andiamo Film Ben Affleck la-legge-della-notte Sienna Miller Zoe Saldana Elle Fanning