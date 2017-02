Dio Li Crea... Io Li Ammazzo! Trailer Originale Eng - iVid Portale dei trailer Trailer Originale Eng





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

29/04/1968 Genere: Western Regia:

Paolo Bianchini Cast:

Dean Reed, Pietro Martellanza, Piero Lulli Trama del Film DIO LI CREA... IO LI AMMAZZO!:

In una cittadina del vecchio west la delinquenza non è più sopportabile; gli abitanti, impauriti, chiamano il pistolero Slim Corbett a ripristinare l'ordine. Ma non sarà facile...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 13 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Eng Film Piero Lulli Pietro Martellanza Paolo Bianchini Dean Reed dio-li-crea-io-li-ammazzo