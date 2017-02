Prima Dell'alba Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

14/04/1995 Genere: Drammatico Regia:

Richard Linklater Cast:

Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert Trama del Film PRIMA DELL'ALBA:

Jesse, venticinquenne statunitense, e Celine, ventitreenne francese, si conoscono su un treno diretto a Vienna. Jesse, il mattino dopo, dovrebbe ripartire con l'aereo alla volta di casa, mentre la ragazza dovrebbe proseguire, con lo stesso treno, verso Parigi. Tuttavia, poco prima di salutarla, Jesse la invita a sostare con lui a Vienna per una notte e la convince a scendere dal treno. Tra i due nasce un sentimento, che li porterà a trascorrere l'intera notte in giro per la città, tra dialoghi, poesie, strade e piazze. I due ragazzi cercano di conoscersi, espongono la loro idea dell'amore, le loro paure e titubanze. In entrambi emergono alcuni aspetti di una maturità che – non ancora sbocciata – non riesce ad amare come pienamente si desidera e cerca ancora la propria strada nel mondo. Parlano delle persone loro care, della loro educazione, di ciò cui aspirano, giocano tra un locale e l'altro, ma giunge infine su di loro l'ombra di un'esperienza che per quanto sia bella si rivela surreale, una sorta di deviazione dal percorso della vita vera. Allo spuntare dell'alba inesorabilmente i due si divideranno, ciascuno destinato a proseguire il proprio viaggio in direzioni completamente diverse. Al momento del saluto finale, Jesse e Celine però dichiarano apertamente di voler dare un seguito al loro incontro. Il loro viaggio prosegue, mentre sui loro volti permane un'impronta di nostalgia e attesa. Il finale resta aperto: Jesse e Celine si rincontreranno da lì a sei mesi, in stazione?





