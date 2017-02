Toy Story - Il Mondo Dei Giocattoli Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

22/03/1996 Genere: Animazione Regia:

John Lasseter Cast:

Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles Trama del Film TOY STORY - Il mondo dei giocattoli:

Nell'universo confinato che è la stanza di Andy i suoi giocattoli si autogestiscono facendo riferimento a Woody il cowboy, da sempre il preferito del bambino. Quando però una festa di compleanno porta in casa lo space ranger Buzz Lightyear, giocattolo nuovo e moderno, gli equilibri e le preferenze cominciano a cambiare. Buzz ha un carattere diverso da Woody, pensa di essere un vero space ranger e piace a tutti. Questo proprio a pochi giorni dal temutissimo grande trasloco in cui tutti i giocattoli temono di essere persi...





Trailer Originale Film Tim Allen toy-story-il-mondo-dei-giocattoli Tom Hanks John Lasseter Don Rickles