I Ponti Di Madison County Clip - I Sogni





Data di uscita del film:

27/10/1995 Genere: Drammatico Regia:

Clint Eastwood Cast:

Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley Trama del Film I PONTI DI MADISON COUNTY:

Nel caldo torrido dello Iowa dell'estate del 1965, Robert Kincaid, fotografo di mezza età del National Geographic, giunge a una vecchia fattoria in mezzo ai campi per chiedere indicazioni sui ponti di Madison County, che egli dovrà fotografare. Conosce così Francesca Johnson, donna di casa e madre di due figli, una quarantenne italiana un po' dimessa e rassegnata. Complice l'assenza del marito e dei figli, partiti per una fiera del bestiame, i due fanno amicizia e in breve il loro incontro si trasforma in un'autentica e profonda passione. Ma la loro intensa storia d'amore con il ritorno della famiglia giunge a un bivio: seguire le ragioni del cuore o restare ancorati alle proprie responsabilità e agli affetti ormai consolidati.





Clip - I Sogni Film Clint Eastwood Annie Corley i-ponti-di-madison-county Meryl Streep