Data di uscita del film:

24/04/1968 Genere: Guerra Regia:

Fernando Di Leo Cast:

James Daly, Pier Angeli, Nino Castelnuovo Trama del Film ROSE ROSSE PER IL FUHRER:

Durante la seconda guerra mondiale un maggiore statunitense cerca di recuperare, con la collaborazione di alcuni partigiani, un prezioso memorandum dalle mani dei nazisti...





