Data di uscita del film:

22/03/1996 Genere: Drammatico Regia:

Martin Scorsese Cast:

Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci Trama del Film CASINÃ’:

I personaggi principali sono Sam (De Niro), gran giocatore e direttore del più grande casinò di Las Vegas, Niki (Pesci), gangster incredibilmente violento, e Ginger (Stone), una delle figure più odiose del cinema, che sposa Sam, lo tradisce e diventa alcolizzata e drogata. Il film comincia con Sam che esplode nella sua macchina e racconta da morto, come Holden in Viale del tramonto. Denaro, intrighi, fosse nel deserto, violenza. La mafia tiene d'occhio Sam, ma lui fa soldi per tutti. Niki esagera, ruba e ammazza. Alla fine i destini si compiono. Niki viene sepolto vivo, Ginger muore drogata e Sam...si è salvato: Scorsese non ce l'ha proprio fatta a far morire il suo De Niro.





Trailer Italiano Film casino-1995 Sharon Stone Robert De Niro Martin Scorsese Joe Pesci