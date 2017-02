I 2 Deputati Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

08/08/1968 Genere: Commedia Regia:

Giovanni Grimaldi Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gabriella Giorgelli Trama del Film I 2 DEPUTATI:

Francesco Grassiani e Franco Franchini sono due cognati che vivono nello stesso palazzo e lavorano nello stesso edificio: tuttavia mentre il primo è un importante uomo politico, il secondo è un umile usciere. In vista delle elezioni politiche, Grassiani decide di presentarsi con la Democrazia Cristiana. Venutolo a sapere, i dirigenti del Partito Comunista Italiano propongono a Franchini la candidatura come indipendente del PCI; Franco inizialmente è dubbioso, ritenendosi troppo ignorante ed anche troppo cattolico per stare in quel partito, ma alla fine, su suggerimento della moglie, accetta...





