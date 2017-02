Bleed - Pił Forte Del Destino Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

08/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Ben Younger Cast:

Miles Teller, Katey Sagal, Aaron Eckhart, CiarĆ”n Hinds, Ted Levine, Christine Evangelista, James Wilcox, Dante Palminteri Trama del Film BLEED - PiĆ¹ Forte Del Destino:

Vinny Pazienza ĆØ un pugile italoamericano famoso sia per le sue straordinarie vittorie sul ring che per la sua vita privata fatta di eccessi e stravaganze. Nel pieno della sua carriera rimane vittima di un terribile incidente automobilistico che rischierĆ di compromettere, in maniera irreversibile, l'uso delle gambe. Saranno la determinazione ed il coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, ad aiutarlo a rimettersi in piedi e a riprendere a combattere.



