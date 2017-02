Fenomenal E Il Tesoro Di Tutankamen Clip Originale Eng - iVid Portale dei trailer Clip Originale Eng





Data di uscita del film:

04/03/1968 Genere: Fantascienza Regia:

Ruggero Deodato Cast:

Mauro Parenti, Lucretia Love, Gordon Mitchell Trama del Film FENOMENAL E IL TESORO DI TUTANKAMEN:

Fenomenal è un ladro geniale che riesce a compiere imprese incredibili, tra queste ruba due volte la maschera di Tutankhamon in barba alla polizia che non riesce mai a catturarlo...





