Data di uscita del film:

07/06/1996 Genere: Drammatico Regia:

Jim Jarmusch Cast:

Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover, Robert Mitchum Trama del Film DEAD MAN:

William Blake è un giovane che va a cercare lavoro nel West. Uccide accidentalmente un uomo e inizia un percorso che lo porterà alla morte in compagnia di un americano che ha studiato in Inghilterra e pensa di trovarsi al fianco del poeta omonimo.





Trailer Italiano Film