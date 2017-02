L'oro Del Mondo Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

27/03/1968 Genere: Musicale Regia:

Aldo Grimaldi Cast:

Romina Power, Albano, Linda Christian Trama del Film L'ORO DEL MONDO:

Giorgio, figlio di un ricco industriale, si è invaghito di Lorena, la fidanzata di un suo collega, Carlo. Riesce a far lasciare i due fidanzati solo con la minaccia di far fallire l'attività dei genitori di Lorena. Il ritorno in sede del padre di Giorgio...





