Il Club Delle Prime Mogli Clip - Chirurgia Plastica - iVid Portale dei trailer Clip - Chirurgia Plastica





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

17/01/1997 Genere: Commedia Regia:

Hugh Wilson Cast:

Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keaton Trama del Film IL CLUB DELLE PRIME MOGLI:

Ai tempi del college, Brenda, Elise, Annie e Cynthia sono quattro ottime amiche che si promettono a vicenda di non abbandonarsi mai e di esserci sempre l'una per l'altra. Parecchi anni più tardi Annie, Brenda ed Elise, ormai persesi di vista una volta terminati gli studi, si rincontrano al funerale di Cynthia, diventata una donna ricca e di successo ma molto sola e infelice, essendo anche stata lasciata dal marito per un'altra e per questo suicidatasi. Le tre protagoniste decidono di fermarsi a pranzo insieme, e capiscono di avere in comune ben più di un'amicizia di vecchia data: dopo aver infatti aiutato per anni i propri mariti a salire la scala del successo, ognuna di loro si è ritrovata scaraventata a terra per far posto a una nuova, giovane e attraente rivale. Ma il trio è ben determinato a trasformare la perdita in una rivincita. Organizzano un ingegnoso piano per colpire i loro ex là dove fa più male: nel portafoglio. Elise scopre che la nuova fiamma del marito è ancora minorenne e, come previsto dai patti per il divorzio, gli sottrae tutti i beni che hanno accumulato durante gli anni del matrimonio; li vende poi ad un prezzo irrisorio alla sua amica Annie, la quale, mettendoli all'asta, guadagna la cifra necessaria per acquistare le azioni della società del marito e diventarne la maggiore azionista. Brenda, da parte sua, trova alcuni documenti importanti per provare che l'attività del marito non è del tutto legale. Ora che hanno i loro ex in pugno, possono dunque costringerli a "sborsare" i soldi per costruire un centro di assistenza di qualunque tipo per le donne di New York.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 10 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip - Chirurgia Plastica Film Goldie Hawn Hugh Wilson il-club-delle-prime-mogli Bette Midler Diane Keaton